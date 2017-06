Temer parabeniza mães e lembra dupla jornada de trabalho

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer divulgou neste domingo (14) um vídeo em homenagem ao Dia das Mães, destacando a dupla jornada de trabalho. Na gravação de 1 minuto e 36 segundos, ele falou sobre a luta das mulheres que assumem sozinhas as tarefas de "chefe de família". Em março, no Dia Internacional da Mulher, o peemedebista fez discurso polêmico: disse que a mulher tem uma grande participação na economia do país porque é "capaz de indicar os desajustes de preços em supermercados" e "identificar flutuações econômicas no orçamento doméstico". "Muitas [mulheres] contam com a parceria de companheiros e parentes, mas não são poucas as mães que assumem sozinhas a tarefa de chefes de família. As brasileiras cuidam com coragem da casa, dos filhos e do emprego, exercendo a chamada dupla jornada", disse Temer. O presidente falou sobre a necessidade de evolução do país para que mulheres possam ter os mesmos direitos que os homens. "A sociedade e o governo têm que evoluir cada vez mais para assegurar a todas as mulheres o direito de viver com saúde, igualdade e não serem alvos de violência". "Temos que lembrar também das mães que já criaram seus filhos e têm o direito a uma vida segura e alegre. Faço, então, uma saudação às mães como filho, esposo e pai. Que todas recebam uma mensagem de carinho, de reconhecimento e de agradecimento. Que seja um domingo de luz para todas as mães do Brasil", finalizou.