Linha 3-Vermelha registra lentidão na manhã desta terça-feira em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os trens do metrô da linha 3-Vermelha, que liga as zonas leste e oeste de São Paulo, circulam com velocidade reduzida na manhã desta terça (23). O problema foi causado por uma interferência na via na estação Sé. Os trens estão circulando com maior tempo de parada. A ocorrência teve início às 5h28 e, segundo a assessoria de imprensa do metrô, não há prazo para normalização. Às 6h desta terça (23), os usuários encontravam excesso de passageiros nas plataformas e trens lotados.