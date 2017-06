Bellucci perde primeiro set, mas vira e vence na estreia em Roland Garros

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A edição 2017 de Roland Garros não começou bem para Thomaz Bellucci, 29, neste domingo (28), mas ele teve tempo de se recuperar. Após ter perdido a primeira parcial para o sérvio Dusan Lajovic, 26, 79º colocado do ranking mundial, o tenista brasileiro conseguiu reagir e fechou a partida com um triunfo por 3 sets a 1, parciais de 4/6, 7/5, 6/4 e 6/4. Primeiro brasileiro a debutar na edição 2017 de Roland Garros, Bellucci atraiu grande público à quadra neste domingo. Uma prova da popularidade do brasileiro foi o tamanho da fila que se formou antes do acesso. JOGO No primeiro set do jogo, Lajovic foi mais consistente do que o brasileiro. Enquanto Bellucci não encaixava a estratégia -os dois nunca haviam se enfrentado-, o sérvio errou menos e construiu vantagem suficiente para vencer a primeira parcial. O jogo só melhorou para o brasileiro quando Bellucci passou a errar menos. A despeito de ter mantido um duelo pouco físico, com muito uso de fundo de quadra, o brasileiro cresceu e teve mais intensidade e venceu o segundo set. A vitória mudou um pouco o aspecto anímico do jogo. Bellucci passou a controlar mais as ações, e Lajovic sentiu isso. O brasileiro se aproveitou e venceu também o terceiro set. Na quarta parcial, apesar de ter vencido, Bellucci começou a sentir. Antes do terceiro game, o brasileiro pediu atendimento médico e recebeu atenção especial no ombro esquerdo. A despeito da vitória deste domingo, Bellucci segue com retrospecto desfavorável em partidas de Grand Slam. O brasileiro agora soma 23 vitórias e 32 derrotas nesse nível de competição.