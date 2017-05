Nesse ano, os cortes de cabelos curtos estarão dominando. Além disso, as formas dos cortes estão cada vez mais distintas e, sem dúvidas, devem fazer muito sucesso entre as mulheres. Muitas já deixaram de lado a moda dos cabelos longos, adotando o corte médio, ou o chamado falso curto, que agora deve ficar entre as principais tendências.

Mas, apesar de ser uma tendência forte, muitas mulheres ainda têm dúvidas entre trocar as longas madeixas pelos cortes curtos ou curtíssimos.

Para quem ainda não se decidiu é importante, antes de mais nada, conversar com um bom profissional pra saber qual comprimento combina com o tipo de rosto e cabelo.

O lado bom desta moda é que ela rejuvenesce. No entanto, é importante saber que serão necessárias mais idas ao salão para manter o corte sempre bonito. O cabelo curto exige um corte de manutenção a cada 40 dias para não perder a forma.

Essa dica é fundamental pra quem está pensando em fazer uma mudança radical, já que o corte de cabelo curto, tipo joaozinho, pode não combinar com alguns tipos de rosto.

As atrizes, modelos, artistas e blogueiras it-girls costumam lançar tendências em cortes de cabelo feminino. Para algumas mulheres, encurtar as madeixas pode ser sinônimo de radicalizar; para outras, é sinônimo de praticidade.

O fato é que os curtinhos estão na moda, são estilosos e, quando escolhidos levando em conta o tipo de cabelo de cada um, demandam menos tempo de cuidado diário, o que é ideal para quem tem a vida corrida.

“Recentemente, os pedidos para cortes curtinhos têm aumentado nos salões de beleza. Mas antes de cortar, é preciso definir o corte ideal para você. Ao encurtar os fios, é importante levar em conta o tipo de corte que vai combinar melhor com seu formato de rosto, já que, dependendo do estilo, ele pode evidenciar detalhes que você pode não querer”, aconselha o hair stylist Cesar Almeida, consultor da megafarmácia Netfarma.

DICAS PARA ESCOLHER O CORTE