Senado aprova investigados na Lava Jato para Conselho de Ética

TALITA FERNANDES BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Senado aprovou nesta terça-feira o nome de três investigados na Operação Lava Jato para compor o Conselho de Ética. Entre os indicados estão o do líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), e os senadores Jader Barbalho (PMDB-PA) e Eduardo Braga (PMDB-AM). Os senadores Eduardo Amorim (PSDB-SE) e Flexa Ribeiro (PSDB-PA) também são alvos de investigações no STF (Supremo Tribunal Federal), mas em casos não relativos à Lava Jato. Caberá à essa composição do Senado avaliar, pelos próximos dois anos, pedidos de cassação de senadores. Foram aprovadas as indicações de 20 dos 30 membros do Conselho, sendo 15 titulares e outros 15 suplentes.

AÉCIO

O senador Aécio Neves (PSDB-MG), afastado por decisão do STF, é alvo de uma representação no Conselho de Ética. A ação foi protocolada por Randolfe Rodrigues (Rede-AP) logo após Aécio ter sido gravado em conversa com o empresário Joesley Batista pedindo R$ 2 milhões. Com a aprovação dos membros, o processo contra o senador tucano poderá ter seguimento no colegiado. O Conselho precisa agora se reunir para eleição do presidente e para definição do cronograma de atividades.