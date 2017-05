Nova Maison Corbusier

A decoradora Angela Russi e os sócios da Maison Marcel de Macedo Teixeira e Maria Eugênia Karpinski. (foto: Gerson Lima)

Nos dias 19 e 25 de maio, a Maison Corbusier recebeu dois grupos de convidados, entre arquitetos e designers de interiores, para o café da manhã de apresentação do seu novo showroom, agora mais moderno e em nova localização, no Batel. Com cinco anos de mercado, a Maison trabalha com tecidos para decoração, papéis de parede, cortinas e persianas, representando marcas renomadas como Hunter Douglas, Entreposto, Celina Dias e Ralph Lauren Home.

Foto: Marcelo Elias

O empresário Gustavo Feddersen e a arquiteta Jaqueline Siebert

Tendências para o relax

O empresário Gustavo Feddersen, da Axell Banheiras e SPAs, em parceria com o Espaço Impermix, reuniu um grupo de profissionais para apresentar as principais tendências e novidades em home SPAs da marca gaúcha. Comemorando 21 anos em 2017, a Axell confirma presença nas principais mostras de decoração do sul, com produtos em exposição na CASACOR Rio Grande do Sul, CASACOR Balneário Camboriú e CASACOR Paraná.

Foto: Kelly Knevels

Barbara Sganzerla, Debora Merhy e Larissa Nesello

O ciclo das pedras

A NPK Mármores recebeu profissionais de arquitetura e decoração para um bate papo com o PhD e professor da USP, Eleno de Paula Rodrigues, geólogo e pós-doutor em rochas ornamentais, que veio especialmente para Curitiba para a palestra.

CASACOR Paraná 2017

Em sua 24ª edição no Paraná, a mostra CASACOR 2017 abre suas portas no próximo dia 04 de junho e apresentará espaços assinados por importantes nomes da arquitetura e design. Neste ano o evento acontecerá no antigo e histórico prédio da administração do Jockey Club Paraná, localizado no bairro do Tarumã, e abrigará 40 ambientes mesclando projetos tradicionais e modernos, repletos de novidades e contendo muita tecnologia aliada às tendências de mercado em um panorama mundial, adaptando-se às necessidades locais.