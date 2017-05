Ópera 'João e Maria' volta ao Guaíra

João e Maria se passará, dessa vez, no sertão brasileiro (foto: Divulgação)

Depois de lotar o Guairinha em 2013, a ópera João e Maria volta em cartaz hoje, 1º e 4 de junho, dessa vez no auditório principal do Teatro Guaíra. Os ingressos têm preços acessíveis, entre R$15 e R$30.

No dia 1, na sessão das 9h30, uma lata de leite em pó vale um ingresso para o espetáculo. A peça é realizada pela Ditirambo Eventos Culturais por meio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura do Estado do Paraná (Profice) e tem apoio da Copel e da Nutrimental.

A obra dos irmãos Grimm conta a história de dois irmãos que um dia foram colher amoras na floresta e acabaram se perdendo e encontrando uma casa feita de doces, propriedade de uma bruxa. Comeram doces até não poder mais, mas era tudo um plano para comer as crianças.

Composta por Engelbert Humperdinck, a versão em ópera promete impressionar com cenas com seres da floresta, interior da casa da bruxa com guloseimas gigantes e muitos efeitos visuais. Devido ao tamanho do Teatro Guaíra e à alta expectativa de público, houve uma adaptação do espetáculo. “Os atores passaram por um trabalho de preparação corporal, para expandir o corpo; também os figurinos e objetos em cena foram ampliados, para terem visibilidade. Usaremos luz negra para criar cenas mais misteriosas”, explica o diretor cênico Jul Leardini.

A montagem se passará, dessa vez, no sertão brasileiro. “A intenção é aproximar a peça da nossa realidade, sensibilizando o público sobre a difícil realidade de nosso povo, como a miséria e a fome”, comenta a produtora do espetáculo, Salete Cercal. A obra será toda cantada em português e ainda legendada. A direção musical é de Luiz Néri Pfutzenreuter.



Serviço:

O quê: Ópera João e Maria

Quando: Hoje, às 14h30; 01/06 (quinta), às 14h30; 04/06 (domingo), às 16h.

Onde: Teatro Guaíra (Rua XV de Novembro, 971 - Centro, Curitiba-PR)

Quanto: R$ 30 inteira e R$ 15 meia.

Ingressos a venda em http://www.diskingressos.com.br/evento/5523 ou na bilheteria do Teatro Guaíra.