Mercado projeta nova redução da taxa de juros

Começou ontem a reunião de Análise de Mercado do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. Hoje, deve ser anunciado o novo patamar da Selic (a taxa básica de juros), atualmente em 11,25% ao ano. O mercado projeto nova redução da taxa. Nos últimos meses a redução tem sido de 1 ponto porcentual, e atualmente está em 11,25% ao ano. Se a estimativa se concretizar, será a sexta vez consecutiva em que o Banco Central reduz a taxa básica, após intervalo de quatro anos.

A decisão de hoje do Copom, no entanto, tende a ser uma das mais difíceis desde que Ilan Goldfajn assumiu o comando do BC. Isso porque a crise política surgida após as delações de executivos da JBS colocou em dúvida a aprovação de reformas no Congresso. E a aprovação das reformas, como a da Previdência, é um dos itens considerados pelo colegiado para definir o ritmo de cortes da Selic.

Antes da delação da JBS, várias instituições haviam elevado de 1 para 1,25 ponto porcentual a estimativa de corte. Isso porque os índices de inflação seguiram acomodados e a atividade da economia está longe de demonstrar vigor. Após o estouro da crise política, muitas casas voltaram atrás e se reposicionaram em 1 ponto porcentual de redução da Selic.

No Planalto, a aceleração do ritmo de cortes da Selic, para 1,25 ponto, seria vista de forma positiva, em um momento em que o governo Michel Temer busca por boas notícias na área econômica para se sustentar.