Curitiba tem 25 atividades agendadas em cinco regionais

Tenda na Praça Rui barbosa, montada desde ontem: dança, brincadeira e movimento (foto: Franklin de Freitas)

Curitiba será de muito movimento, hoje, com o Dia do Desafio, maior campanha mundial de incentivo à prática regular de atividade física em benefício da saúde e bem-estar. O evento consiste na disputa saudável entre cidades, que mobilizam a população para praticar, pelo menos, 15 minutos de exercícios. Para estimular a participação da população, a Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) promove, das 9 às 17 horas, na Praça Rui Barbosa, uma série de atividades abertas ao público que incluem aulões de ginástica, alongamento, avaliações físicas e orientações sobre os serviços disponibilizados pela secretaria. Outras 25 atividades estão programadas em cinco regionais da Capital.

Este ano Curitiba disputa com o município de Leon, do México. Vence a competição a cidade que contar com o maior número de registros de atividades físicas, com o resultado medido de maneira proporcional entre a quantidade de participações e pessoas que vivem no local. “Temos certeza de que os curitibanos novamente vão abraçar este evento, que tem uma proposta de integração e dissemina a prática de atividades físicas e a melhoria da qualidade de vida”, diz o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa.

Na Rui Barbosa, a programação de palco — que foi montado ontem — acontece das 10 às 16 horas, com atividades de zumba, ritmos, power dance e apresentações de dança cigana, kung-fu e tai chi chuan. A praça também receberá tendas com jogos gingantes, tênis de mesa, área de leitura, jogos de lego, orientação nutricional, tênis de mesa e esgrima para pessoa com deficiência, saúde do coração, divulgação de serviços e atividades do Sesc, além de miniquadras de vôlei e badminton, apresentações de judô, punhobol e rampa de skate.

Além das atividades na Praça Rui Barbosa, a Smelj também preparou uma programação especial nas comunidades, com o objetivo de facilitar o acesso da população para participar do Dia do Desafio. Estão previstos eventos em cinco regionais administrativas e programação focada na prática de atividades físicas e esportivas em todas as unidades da Smelj. São 25 atividades que vão de caminhada até ginástica maluca.