Mais de 130 pessoas de diferentes igrejas evangélicas de Curitiba participaram na segunda-feira de capacitação realizada pela Prefeitura de Curitiba para interessados em trabalhar no atendimento às pessoas em situação de rua neste inverno. O curso aconteceu na Primeira Igreja Batista de Curitiba.

Os voluntários atuarão como apoio à equipe técnica que trabalhará na Casa da Acolhida do Rebouças, instalada provisoriamente no ginásio de esportes da Praça Plínio Tourinho, no bairro Rebouças. A unidade, que será aberta amanhã, terá capacidade para atender até 80 homens e mulheres, das 18 às 9 horas do dia seguinte. A previsão é que grupos de 12 voluntários ajudarão, diariamente, no acolhimento às pessoas, nas refeições e na distribuição de roupas.

A mesma ação já acontece desde o dia 22 de maio na Casa da Acolhida do Bairro Novo, que tem capacidade para atender emergencialmente até 100 pessoas todos os dias.

Previsão — A partir de amanhã está previsto o resfriamento na Região Sul, com previsão de expressivo declínio de temperatura. No Paraná o frio será mais intenso na sexta-feira, quando a mínima chega a 6ºC. Até o final da semana as mín9imas ficam abaixo dos 10ºC, e as máximas mal chegam aos 18ºC.