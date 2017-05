Crea vistoria cruzamentos de linha de trem em Curitiba

Técnicos do Crea fizeram um trabalho preventivo (foto: Vagner Rosario)

Engenheiros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR) realizaram, ontem, uma vistoria em dois cruzamentos com ferrovias em Curitiba, nos bairros Alto da XV e Boa Vista. O objetivo da operação foi identificar as condições de uso e de segurança dos locais.

“Foram encontradas algumas situações que não estão de acordo com o ideal, mas nenhuma situação é grave e pode ser facilmente resolvida”, disse o gerente da regional Curitiba do Crea-PR, Mauricio Luiz Bassani. Segundo Bassani um relatório será elaborado em até dez dias com a conclusão da vistoria.

Em Curitiba foram fiscalizados os cruzamentos da Rua XV de Novembro e a Rua Padre Germano Mayer, no Alto da XV, e outro na Avenida Anita Garibaldi com a Rua Flavio Dallegrave, no bairro Boa Vista. O critério para a escolha dos lugares foi por amostragem. Em cada local selecionado para fiscalização foram verificados aspectos como a sinalização vertical e horizontal, conservação da pavimentação e da ferrovia e a visibilidade da ferrovia a partir da faixa de retenção dos automóveis.

A intenção do trabalho é a de prevenir acidentes graves de colisão entre trens e automóveis e a importância da participação de profissionais habilitados no sistema Confea/Crea para adequado projeto, execução, operação e manutenção da malha ferroviária.

Além de Curitiba, a fiscalização foi feita em várias regionais do Estado. Até o meio de junho o relatório final elaborado pela Câmara Especializada de Engenharia Civil do Crea-PR deverá ser divulgado e encaminhado para as autoridades responsáveis.