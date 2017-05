Recado ao Douglas

Tá certo que o Douglas Tavolaro, vice-presidente de jornalismo da Record, anda um pouco afastado da rotina do departamento. Tá certo também que o filme do seu Edir, hoje, é hoje a sua prioridade e está tomando todo o seu dia. Mas assim que tiver um tempinho, para o bem de todos e felicidade geral da redação, é bom ele dar uma passadinha lá e verificar com os próprios olhos o que anda acontecendo. De uns meses para cá, com tudo funcionando na base do grito, muitos já se queixam de problemas auditivos e outros foram apresentar denúncias de assédio no RH. O pessoal da edição, então, está no limite. Pega mal tudo isso. Vai por mim, Douglas. Arruma um tempinho e dá um pulo lá. Duas ou três horas serão suficientes para você restabelecer a ordem, enquadrar quem deve ser enquadrado e fazer com que todos voltem a ser tratados com o devido respeito.

Recatada e do lar: em Malhação – Viva a Diferença, Gabriela Medvedovski, a Keyla, tem uma mudança repentina de comportamento, para se dar bem com Tato (Matheus Abreu). Agora, ataca de dona de casa perfeita.

Vem aí

A coluna já havia comentado sobre o desejo do Fox Sports em ter o Bruno Laurence, repórter, também como apresentador. E isso vai acontecer a partir deste domingo, às 14h, com a estreia do Fox Sports Show. Comando do Bruno e participação das gêmeas Bia e Branca Feres em um quadro só delas.

Vai causar

A Betty Faria vai aparecer em breve em A Força do Querer. É a Elvira. E dela o que se sabe é que, além de uma ligação muito forte com o Tio Gracia (Othon Bastos), tem vínculos – como vítima – com o passado da Irene (Débora Falabella).

Mais dois

Murilo Rosa e Rafael Cortez também estão confirmados em Popstar, novo programa da Fernanda Lima para as tardes de domingo da Globo, com estreia em julho. Os dois se juntam a Marcelo Mello Jr., Erico Brás, Mariana Rios e Sabrina Parlatore, entre outros.

Chegando

Melissa Vetore será uma das próximas novidades de Os Dias Eram Assim, vivendo Eunice, esposa submissa de Amaral, Marco Ricca, e começa a gravar já nesta quarta-feira. Amaral trairá a mulher com Cora (Susana Vieira).

Jobim

A Cine Group deu início às gravações da terceira temporada de O Tempo e a Música para o Arte1, do Grupo Band. Esta nova etapa da série documental é dedicada a Tom Jobim e cada episódio será sobre a história de uma canção dele, como Águas de Março, Chovendo na Roseira e Chega de Saudade, por exemplo.

Acervo

Além de depoimentos de profissionais que trabalharam com o maestro, o documentário vai reunir imagens de arquivo do acervo da Band. A primeira temporada, exibida em 2016, teve como destaque o Clube da Esquina e a segunda, no ar em janeiro deste ano, foi sobre Villa-Lobos. Estreia prevista para agosto.

Fora de combate

Uma gripe muito forte tem afastado Silvio Santos das gravações do seu programa. Desde sábado, ele está trancado em casa tentando se recuperar. Ontem, mais uma vez, ele não foi ao SBT.

Dominação

Graças à pusilanimidade daqueles que regem as leis em nosso país, entre uma Cultura, SBT e Globo, você encontra todas as outras com programas religiosos. A lista é tão extensa que não cabem todos: Record, Rede TV!, Gazeta, Band, 21, CNT, RBI, RCI, Canal 1, Ideal TV, Rit, Boa Vontade, Canção Nova, Rede Boas Novas, Rede Gospel, TV8, Novo Tempo... É o fim ou não é?

O título

Canta, Luan é o nome escolhido para o programa que Luan Santana vai apresentar nas noites de quarta-feira no canal “Multishow”, sempre ao vivo, durante 5 semanas. A estreia já pode ser confirmada para o dia 2 de agosto. Neste espaço, ele vai reunir artistas dos mais diferentes estilos musicais. Também em agosto, o Luan irá comemorar 10 anos de carreira.

Fim de ano

Depois de Salvador e Goiânia, o tradicional Show da Virada, especial produzido pela Globo, volta para São Paulo. As gravações vão acontecer em novembro. Resta apenas o anúncio do local.

Fim do mundo

Tem a briga da Simba com as operadoras. Em meio a outras tantas campanhas, vem o Silvio Santos, nas redes sociais e no seu próprio programa, e com a força que tem passa a incentivar as pessoas a se desligarem das TVs por assinatura e comprarem anteninha na Santa Efigênia. Aí vem a decepção. O cidadão compra, instala ou manda instalar e quando liga, no meio de alguns poucos canais convencionais, encontra uma quantidade enorme de igrejas.

Bate-rebate

 No próximo sábado, a cantora Claudya celebrará seus 50 anos de carreira em um show especial no Teatro J. Safra, em São Paulo...

 ... Marcos Valle, músico, cantor e arranjador irá acompanhá-la no palco.

 Querida Mamãe, texto para o teatro da Maria Adelaide Amaral, ganha adaptação para o cinema...

 ... E com trabalhos a toque de caixa. Selma Egrey e Letícia Sabatella, entre outros no elenco.

 Já houve quem tentasse fazer um terror ou exagerar na tinta...

 ... Mas a saúde do Reynaldo Boury, diretor de novelas do SBT, vai muito bem, obrigado...

 ... Como aqui se noticiou, ele passou por uma cirurgia, se recuperou muito bem e talvez já volte a trabalhar na semana que vem.

 O Canal Futura anuncia para segunda-feira que vem a estreia de um documentário sobre a tragédia em Mariana. Direção de Pedro Serra e Hermano Beaumont.

 A edição deste ano da corrida de Indianápolis, domingo, foi de longe a mais comentada no mundo inteiro...

 ... No Brasil não foi diferente, a hashtag #IndyNaBand liderou os trending topics do Twitter durante a transmissão da Band...

 ... O Ibope é que não foi lá essas coisas. Deu só 2,2 pontos de média.

C´est fini

Salvo qualquer mudança na data, a Globo trabalha com 19 de agosto, um sábado, para a exibição da próxima edição do Criança Esperança.

Marília Mendonça, Simone e Simaria, Ivete Sangalo e Jorge e Mateus estão na lista de convidados.

