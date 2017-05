Com apoio de helicóptero, polícia prende assaltantes

Dois carros roubados, ontem, em Curitiba, foram recuperados pela Polícia Militar no mesmo dia. Nos dois casos, a localização dos veículos foi feita pelo helicóptero do do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (Bpmoa). Na segunda-feira, o batalhão também havia auxiliado na prisão de quatro homens que roubaram uma loja de departamentos em Colombo.

Os carros roubados ontem foram um Peugeot 208, no bairro Pinheirinho. Com o auxílio do helicóptero do Bpmoa, as equipes do Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) conseguiram identificar e localizar o carro ainda em Curitiba. Três homens foram presos.

Também ontem, o Bpmoa ajudou a localizar uma BMW roubada no bairro Tarumã, na Capital, e localizada num posto de combustível em Colombo. os dois veículos recuperados tinham rastreador veicular.

Na segunda — Na segunda-feira, o helicóptero do Bpmoa também ajudou a polícia a prender quatro homens logo após eles terem assaltado uma loja de departamento em Colombo, de onde levaram dezenas de aparelhos de celular. Eles foram presosquando estavam na BR-116.