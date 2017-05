Nascentes é a corrida da integração

A integração entre as cidades da Região Metropolitana de Curitiba é o objetivo da 13ª Corrida de Revezamento das Nascentes do Iguaçu, assim como da 7ª Volta Ciclística das Nascentes, eventos esportivos que vão percorrer municípios da Grande Curitiba em 30 de julho. Ontem, a primeira reunião de organização dos eventos foi feita no Centro de Referência Qualidade de Vida e Movimento Professor Nelson Lopes Pereira, no bairro Guaíra

As provas serão realizadas pelo Provopar em parceria com as secretarias municipais do Urbanismo e Assuntos Metropolitanos e do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj). Elas reunirão cerca 500 atletas para as 12 categorias de ciclismo e até 1.200 atletas para as cinco categorias de corrida. A data das inscrições está sendo definida.

As disputas percorrem as nascentes do Rio Iguaçu e passam por oito municípios: Piraquara, Quatro Barras, Pinhais, Campina Grande do Sul, Bocaiúva do Sul, Colombo, Almirante Tamandaré e Campo Magro e termina em Curitiba.