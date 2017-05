Começou nesta terça-feira (30) o julgamento, pelo Júri Popular, do responsável pela realização de um show de rock no Jockey Club, em Curitiba, em 31 de maio de 2003, quando três adolescentes morreram pisoteadas. Nesta terça, foram ouvidos promotoria, defesa e testemunhas. O julgamento deve terminar entre quarta-feira (31) e quinta (1/6).

Segundo as alegações do Ministério Público do Paraná (MP-PR), o empresário vendeu mais ingressos que a capacidade do local visando o lucro. Além disso, o evento teria acontecido sem alvará dos bombeiros e e da Prefeitura de Curitiba e diversos quesitos de segurança foram ignorados.

O julgamento acontece na 2ª Vara Privativa do Tribunal do Júri (TJ-PR), no Centro Cívico. De acordo com a denúncia contra o réu, o atraso na abertura dos portões e o começo do show fez com que a multidão empurrasse as pessoas da frente, que acabaram pisoteadas e asfixiadas. Já a defesa do réu alega sua inocência, e que as testemunhas e as provas que apresentam comprovarão.