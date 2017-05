A queda de uma barreira no quilômetro 41 da BR-277, sentido Paranaguá, provocou um bloqueio parcial da rodovia no final da tarde de ontem. O tráfego seguiu por meia pista e, até o meio da noite, estava com a situação inalterada. Durante praticamente todo o dia as condições no trecho eram de muita umidade. Chovia no final da tarde de ontem. As equipes da concessionária trabalhavam para desobstrutir o trecho.