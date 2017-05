Curitiba pode ter R$ 100 milhões de ISS

A prefeitura de Curitiba pode ter um adicional de R$ 100 milhões anuais em receita, caso o Congresso derrube veto do presidente Michel Temer à parte da lei que altera a cobrança do Imposto sobre Serviços (ISS). A questão foi discutida ontem pelo vice-prefeito da Capital, Eduardo Pimentel (PSDB) em reunião com o presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Marcel Micheletto.

Para Pimentel, é preciso manter a proposta original, de que a cobrança dos impostos seja feita nos municípios de origem das operações de crédito. “A derrubada desse veto é muito importante para que haja uma distribuição mais justa e descentralizada do imposto entre os municípios, que passam por um momento financeiro complicado”, disse o vice-prefeito. Segundo levantamento da AMP, os 399 municípios do Paraná terão um ganho de receita anual de R$ 344 milhões com a derrubada do veto. “Se os consumidores vivem e pagam impostos nos municípios, é justo que os recursos arrecadados fiquem na cidade onde foi executado o serviço”, defende o presidente da entidade.