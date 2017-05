São Paulo faz proposta oficial ao Santos para comprar zagueiro Cleber

JOSÉ EDUARDO MARTINS E SAMIR CARVALHO SÃO PAULO, SP, E SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo fez uma proposta oficial para contratar o zagueiro Cleber, do Santos. O clube do Morumbi está disposto a pagar cerca de R$ 7 milhões pelo jogador, mesmo valor que a diretoria alvinegra desembolsou para repatriar o atleta do Hamburgo, da Alemanha. A proposta oficial foi feita pelo presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, diretamente para o presidente santista, Modesto Roma. Agora, os dois clubes discutem a forma de pagamento para fechar o acordo. A diretoria santista gostou da proposta e já entrou em contato com Cleber para saber se ele está interessado em trocar de clube. O Santos vê com bons olhos a negociação, pois o zagueiro não se firmou como titular. Cleber é reserva de David Braz e Lucas Veríssimo. Além disso, a comissão técnica já prepara o retorno da dupla de zaga titular de 2016, formada por Luiz Felipe e Gustavo Henrique, que passaram por cirurgias ligamentares no joelho no fim do ano passado. Cleber é preterido pelo técnico Dorival Júnior no Santos. Uma reportagem do "UOL Esporte" revelou uma polêmica envolvendo o zagueiro e o treinador na Vila Belmiro no mês passado. Dorival Júnior deixou escapar que o atleta não era escalado por causa de um problema no joelho. O departamento médico do clube confirmou que Cleber possui "geno varo", uma espécie de desalinhamento do joelho esquerdo, mas faz questão de afirmar que o problema não limita o zagueiro de jogar futebol. O médico do Santos, Rodrigo Zogaib, argumenta que diversos atletas possuem este problema, até mesmo Neymar, e que o defensor santista treina normalmente. "Na verdade, ele tem um desgaste normal da idade. Não tem nada que impeça ele de jogar futebol. Ele tem geno varo e, por isso, acaba ocorrendo um desgaste maior. Diversos jogadores têm isso, o próprio Neymar. É só reparar como ele anda e pisa. Dá um pouco mais de desgaste, mas não existe indicação nenhuma de cirurgia. Está normal [o joelho]. Ele treina normalmente", afirmou o médico Rodrigo Zogaib na ocasião. Cleber foi bastante questionado após a derrota do Santos no clássico contra o Corinthians por 1 a 0, em Itaquera, em jogo válido pela primeira fase do Campeonato Paulista. Na ocasião, Jô subiu atrás do zagueiro e marcou, de cabeça, o gol da vitória corintiana. Além disso, três rodadas antes o zagueiro havia sido expulso contra a Ferroviária em sua estreia pela equipe santista. ELENCO TRICOLOR Rogério Ceni viu a necessidade de se contratar um zagueiro para este segundo semestre. Com as saídas de Lyanco e Breno, o elenco passou a contar com cinco jogadores para o setor. Para complicar ainda mais, o time pode perder Lugano, que tem vínculo com o clube só até o fim de junho, e Rodrigo Caio, que, valorizado, deve ser alvo de propostas europeias nesta janela de transferência. Para fazer uma proposta alta por Cleber, o São Paulo conta com a redução da folha salarial depois de ter os dois zagueiros negociados e também de liberar as saídas de Neilton para o Vitória e de Wellington para o Vasco. O clube ainda deve ver Chávez voltar para o Boca Juniors neste segundo semestre.