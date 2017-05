O secretário de Estado da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, volta hoje à Assembleia Legislativa para apresentar a prestação de contas do governo relativas ao primeiro quadrimestre do ano. A sessão foi antecipada para às 10 horas, sob a alegação de liberar o plenário para as obras de instalação do novo painel eletrônico da Casa.

Brincadeira

O senador Roberto Requião (PMDB) não perdeu a oportunidade de tripudiar, ontem, sobre a ação do governo Temer de destituir o senador Renan Calheiros (PMDB/AL) da liderança do PMDB no Senado. “Eu recebi no Twitter uma outra brincadeira, eu quero crer que é uma brincadeira. Agora o governo quer mudar a liderança do meu partido, do PMDB”, disse o paranaense.

Mala

Requião disse, na sessão de ontem, que esperava ser “brincadeira” a mudança do líder de partido e subiu o tom ao lembrar do caso do deputado federal afastado Rodrigo Rocha Loures (PMDB), flagrado com uma mala de dinheiro, e sugerir que a retirada de apoio a Renan seria “compensada”. “Aqui um dos meus interlocutores diz o seguinte: corre nos corredores do Senado a notícia de que quem tirar a assinatura posta anteriormente para a indicação do líder vai receber uma mala igual àquela do Rodrigo Rocha Loures, numa pizzaria do Brasil qualquer.”

Maria da Penha

Em uma decisão inédita no País, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE/PR), cassou na segunda-feira, o mandato do vereador de Roncador (região Noroeste) Ivo Kuchla, de Roncador. O motivo foi uma condenação pela prática de violência doméstica pela Lei Maria da Penha. O relator do processo, Lourival Pedro Chemim, apontou que “o Tribunal de Justiça do Paraná manteve a condenação do recorrido ao cumprimento da pena de 3 meses de detenção (em regime aberto) e a suspensão dos direitos políticos” do parlamentar. Maria Bodnar Markiv e o Ministério Público Eleitoral ajuizaram recurso contra expedição de diploma interpostos do vereador reeleito, alegando falta de condição de elegibilidade, diante condenação criminal transitada em julgado, após a data do pedido de registro de candidatura, a qual gerou a suspensão dos direitos políticos.

Desfiliação

Pré-candidato ao governo do Estado, o ex-prefeito de Londrina, Alexandre Kireeff, está de saída do PSD, partido ao qual estava filiado desde 2012. O pedido foi entregue ontem. No domingo, conversou com Gilberto Kassab, presidente nacional, para comunicar a decisão.



Mais dco mesmo

Kireff vinha sendo cotado para migrar para o novo partido “Podemos”, que deve lançar o senador Álvaro Dias (PV) como candidato à presidência. O problema é que a legenda já está comprometida com a candidatura ao governo do ex-senador e irmão de Álvaro, Osmar Dias (PDT). “A decisão de disputar o governo do estado ou qualquer outro cargo dependerá da viabilidade de praticar uma política diferente da usual. Caso contrário, permaneço no setor do agronegócio. Se for para praticar a política do ‘mais do mesmo’ não participarei de novas eleições”, afirmou.



Devolução

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/PR) julgou irregulares os pagamentos de juros e multas devido ao atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias pela prefeitura de Cornélio Procópio (Norte Pioneiro), no valor de R$ 168.724,06, em 2015. O ex-prefeito Frederico Carlos de Carvalho Alves (gestão 2013-2016) foi responsabilizado pela irregularidade e terá de devolver o montante integral gasto com essas despesas, devidamente corrigido desde a data dos pagamentos. Além disso, Alves recebeu multa de 40 vezes o valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado do Paraná (UPF-PR), que em maio de 2017 vale R$ 96,17, totalizando a sanção em R$ 3.846,80.