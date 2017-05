Serraglio recusa cargo; Rocha Loures perde foro; Temer pode ajudá-lo

Serraglio (PMDB): decisão surpreendeu o Planalto (foto: Franklin de Freitas)

Demitido do Ministério da Justiça no domingo, o deputado federal Osmar Serraglio (PMDB/PR) recusou ontem convite do presidente Michel Temer (PMDB) para assumir a Pasta da Transparência. A decisão frustrou a estratégia do Palácio do Planalto para garantir o mandato e o foro privilegiado do deputado federal paranaense Rodrigo Rocha Loures (PMDB), flagrado pela Polícia Federal recebendo uma mala de R$ 500 mil em propina do grupo JBS. Diante disso, Temer passou ontem mesmo a cogitar nomear outro parlamentar do PMDB do Paraná para um cargo no primeiro escalão do governo federal, como forma de proteger seu ex-assessor, que teve o mandato suspenso pelo Supremo Tribunal Federal (STF), mas manteve o foro especial para o julgamento de seu caso na Justiça.

O maior temor do presidente é de que Rocha Loures – sem mandato – acabe sendo preso e feche um acordo de delação premiada com a Procuradoria Geral da República (PGR). Por isso, restaria a ele nomear um dos outros três parlamentares do PMDB paranaense na Câmara: Sérgio Souza, Hermes Parcianello ou João Arruda Sobrinho, para um dos ministérios vagos, como forma de garantir o foro especial de Rocha Loures.

Rifado - No domingo, Temer anunciou a demissão de Serraglio do Ministério da Justiça e sua substituição pelo então ministro da Transparência, Torquato Jardim, ex-integrante do Tribunal Superior Eleitoral com bom trânsito do STF. No mesmo dia, divulgou que Serraglio seria transferido para o antigo cargo de Jardim. Com isso, Rocha Loures – que até março era assessor direto do presidente, e só deixou o posto para assumir o mandato de deputado no lugar de Serraglio, de quem é suplente – garantiria a manutenção do foro privilegiado.

Desde então, porém, Serraglio vinha fazendo suspense se aceitaria ou não a manobra. “Agradeço o privilégio de ter sido Ministro da Justiça e Segurança Pública do nosso País. Procurei dignificar a confiança que em mim depositou. Volto para a Câmara dos Deputados, onde prosseguirei meu trabalho em prol do Brasil que queremos”, respondeu ele em nota ontem.

Com isso, Rocha Loures perde o foro privilegiado, mas como seu processo está atrelado a outros investigados no Supremo Tribunal Federal, como o próprio Temer, pode permanecer longe do juiz federal Sérgio Moro. O paranaense é acusado de ter recebido R$ 500 mil em propina da JBS para defender interesses do grupo junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). No diálogo captado pelo dono do grupo, Joesley Batista, Temer indica Rocha Loures para resolver um assunto da J&F (holding que controla a JBS) no Cade.

Renan

Após reunião de cerca de duas horas ontem, a bancada do PMDB no Senado decidiu que o líder Renan Calheiros (PMDB-AL) continuará no cargo. Sem votação, os integrantes do partido fizeram um acordo simbólico para manter Renan na liderança, desde que ele não faça mais comentários contra as medidas econômicas do governo em nome da bancada.

Cotado para substituir Renan, o senador Raimundo Lira (PMDB-PB) disse que o senador concordou em não falar mais sobre as reformas trabalhista e previdenciária como líder.

Segundo um dos aliados de Renan, Hélio José (PMDB-DF), não houve votação durante a reunião, como estava previsto.