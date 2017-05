Tabaco também faz mal à saúde financeira

Hoje é comemorado o Dia Mundial sem Tabaco. O Brasil teve grandes evoluções em relação ao combate a esse vício, com restrições para o cigarro em ambiente coletivo e outras campanhas, mas, ainda é grande o número de fumantes no país. Um fator que pode auxiliar no combate a esse vício é que ao parar de fumar não se terá só benefícios para a saúde física do consumidor, outro impacto muito importante é na saúde financeira da pessoa que fuma, com redução dos gastos com o produto e com os tratamentos de saúde.

A conta é simples. Se o fumante compra um maço de cigaro que custa R$ 5,00, e consome dois maços de cigarro por dia gastará por mês R$ 300,00. Por ano o valor vai para R$ 3.600,00, e isso sem utilizar nas contas ganhos com investimentos. Mas, se esse dinheiro for investido por dez anos em uma aplicação com rendimento de 0,6% mensais e sem considerar a inflação, ao fim do período o ex-fumante terá R$ 52.500,90 e em trinta anos serão R$ 380.767,63. E, claro, quanto mais caro o maço de cigarro, maior o volume de dinheiro gasto.

A dica é do educador financeiro, presidente da Associação Brasileira de Educação Financeira (Abefin), Reinaldo Domingos. “Esse custo no orçamento mensal das pessoas com certeza fará com que muitos repensem sobre a importância de manter esse vício. É lógico que esse risco é muito menor do que os físicos, entretanto, não podem negar que esse impacto reflete na economia diária do viciado e, aumentando o valor do produto, todos sentirão esse impacto”, diz Domingos.

“Assim, se você é fumante imagine: como você estará daqui a trinta anos continuando a fumar? Sua saúde estará boa? Quanto você terá gasto? Agora imagine: se parar de fumar hoje e investir esse dinheiro, daqui trinta anos, além de ter uma qualidade de vida muito maior, ainda estará mais de R$ 380 mil mais rico”, completa.

País tem menos de 20 milhões de fumantes

Pesquisa divulgada recentemente pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA) aponta que fumantes diários no País passaram de 29% para 12% entre homens e de 19% para 8% entre mulheres. Para a pneumologista do Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos, Denise Onodera, essa queda é reflexo de uma sociedade mais preocupada com a saúde e em controlar fatores de risco.

“No geral, as pessoas estão mais conscientes, inclusive os jovens, com relação aos males à saúde provocados pelo cigarro, como enfisema pulmonar, problemas cardiovasculares e inúmeros tipos de câncer”.

Mesmo com a redução, a pneumologista destaca que o Brasil ainda ocupa o oitavo lugar no ranking de número absoluto de fumantes, sendo mais de 7 milhões de mulheres e 11 milhões de homens. A dependência também é responsável por 1 em cada 10 mortes no mundo.

Grande parte das pessoas que param de fumar apresentam sintomas de ansiedade, dificuldade de concentração, irritação e dores de cabeça. O nível do desconforto varia de pessoa a pessoa, mas passa com o tempo, em torno de 30 dias, por isso, é fundamental o apoio de familiares e amigos.