Servidores fazem curso de prevenção

Aula inaugural aconteceu na segunda-feira, na PUC (foto: Pedro Ribas/SMCS)

O curso de especialização em Prevenção ao Uso de Drogas para População Escolar teve sua aula inaugural na segunda-feira, no auditório da PUC-PR. O curso será ministrado durante 18 meses para 45 servidores municipais de Curitiba aprovados em processo seletivo conduzido pelo Instituto Municipal de Administração Pública (Imap). Profissionais das secretarias da Educação, da Defesa Social, e do Esporte, Lazer e Juventude e da Fundação Cultural de Curitiba e Fundação de Ação Social terão a oportunidade de aprimorar conhecimentos e contribuir com ações de prevenção ao uso de drogas.

A secretária municipal de Educação, Maria Silvia Bacila Winkeler, falou sobre o desafio de promover a vida e vencer as drogas. “Por isso é tão importante a qualificação e as ações educativas voltadas à prevenção. Minha casa de formação, a PUC, recebe nossos servidores para este curso, que para além de todas as discussões científicas tem como espinha dorsal o valor da vida”, afirmou. A aula inaugural contou com uma palestra sobre Neurociência.