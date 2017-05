Mulher-Maravilha mostra nova estrela para Hollywood

Gal Gadot é uma nova estrela improvável. Era uma desconhecida para o grande público até o anúncio de que interpretaria a amazona (foto: Divulgação)

Ao sair de uma tenda montada no interior do estúdio da Warner Bros., nos arredores de Los Angeles, Gal Gadot topou com um grupo de jornalistas à sua espera. “Ops”, disse a atriz de 32 anos, esquivando-se para os fundos do espaço para trocar as pantufas que usava nos pés por sapatos não tão confortáveis, porém mais aceitos em um ambiente razoavelmente glamouroso como de Hollywood.

Atriz israelense com passagem pelo exército do seu país e especialização em combate corpo a corpo, Gadot ainda não parece ter sido picada pelo bichinho responsável em transformar estrelas em ascensão em personalidades indigestas. “A única coisa que disse a Gal quando terminamos as filmagens é: ‘você não precisa ser uma Mulher Maravilha todos os dias’”, contou Patty Jenkins, diretora de Monster: Desejo Assassino e responsável por comandar a atriz em Mulher-Maravilha com estreia prevista para as primeiras horas desta quinta-feira, 1º.

É o primeiro filme dedicado a uma das mais importantes personagens dos quadrinhos, ao lado de Batman e Superman, 76 anos depois da sua criação nas HQs. “Eu não sou inocente e me preocupo com o que ela vai ter que enfrentar. Acho ela tão maravilhosa. E vai passar por uma viagem bem esquisita”, completa.

Gal Gadot é uma nova estrela improvável. Era uma desconhecida para o grande público até o anúncio de que interpretaria a amazona capaz de derrotar exércitos sozinha, há quatro anos - o que gerou alguma repercussão negativa por parte dos fãs. Sua escalação é fora da caixinha do que se estabeleceu em Hollywood: uma atriz estrangeira, não nascida nos Estados Unidos ou Europa. Seu inglês não é nativo e, além de funcionar para a personagem que vive em uma ilha localizada no mediterrâneo, a pronúncia às vezes escorregada na língua confere humanidade à atriz. “Chris (Pine, que interpreta o soldado norte-americano Steve Trevor) é o meu tradutor”, brinca Gal, já com novos calçados nos pés, ao lado do ator.

Sua missão será dura. Embora Jennifer Lawrence já tenha mostrado aos executivos da indústria do entretenimento que é possível ter uma mulher forte à frente de um blockbuster com Jogos Vorazes, a mentalidade demorou para mudar quando o assunto eram as adaptações das histórias dos super-heróis dos quadrinhos para as telonas. Desde que a nova e bem-sucedida safra veio à tona, com o primeiro Homem de Ferro, de 2008, foram incontáveis filmes, nenhum protagonizado por uma mulher - e, neles, as personagens femininas tiveram pouquíssimo destaque; nem mesmo Scarlett Johansson foi capaz de sobressair em Os Vingadores.

Gadot, que mostrou um pouco de sua Mulher-Maravilha em uma breve e importante participação no filme Batman vs Superman: A Origem da Justiça, ainda está surpresa ao ver seu rosto, sozinho, nos pôsteres de divulgação do longa. Diz ter tomado um susto ao ver sua própria imagem em um anúncio enorme na Times Square, em Nova York.

“A importância desse filme é sem precedentes”, explica, ainda ao lado de Pine, que pouco fala no tempo que eles têm juntos diante dos jornalistas. “Depois de 76 anos de histórias da Mulher Maravilha, ela, enfim, vai aparecer em um filme só para ela. Os meninos já viram Superman, Batman. É importante, para garotos e garotas, verem essa heroína nesse ambiente. É um filme que sai das questões complicadas em histórias de herói. O que Patty (Jenkins) propõe é mostrar a importância das coisas simples, valores como igualdade, amor, aceitação. Com eles, podemos ser pessoas melhores.”

Gal Gadot permaneceu em pé o tempo todo - há duas semanas, machucou as costas e precisou cancelar alguns eventos com fãs por conta disso. Ao ser questionada sobre a importância da personagem na carreira e se teme ficar marcada como Mulher Maravilha para sempre, ela sorri. “Consegui esse trabalho dos sonhos, é isso que eu penso”, diz. “Adoro o fato de vermos a evolução da personagem, de uma jovem idealista no começo, alguém que acredita na bondade. É inocente. E, aos poucos, ela vai entendendo a complexidade da vida.” Mãe de duas meninas, a mais nova nascida há dois meses, Gadot sabe da importância de fazer de Mulher-Maravilha um sucesso de crítica e público. Mas não é tudo. Para ela, e contrariando as indicações da diretora do filme, é mais importante ser Mulher-Maravilha com a própria família. “Meu maior personagem na vida ainda é ser mãe.”

De princesa a heroína com super poderes

O filme Mulher-Maravilha, interpretada por Gal Gadot, conta a história de Diana Prince. O longa se passa nos anos da Primeira Guerra Mundial e mostra como a heroína foi criada na Ilha Themyscira, que é habitada só por mulheres, até se tornar uma guerreira imortal e lutar para salvar o mundo. Não é à toa que a guerreira da DC é um dos símbolos do feminismo, da força e empoderamento da mulher nos HQs.

Nascida para ser a princesa das Amazonas (sua terra natal), sofre uma reviravolta quando o piloto Steve Trevor (Chris Pine) cai nas proximidades de seu lar em um acidente aéreo. Ao se encontrarem, Diana percebe que seu destino, na verdade, é diferente do esperado ao descobrir os conflitos e injustiças que ocorrem por todo o universo, especificamente, na Terra. Chegando ao planeta, Diana percebe que seus poderes e os problemas no mundo vão muito além do que ela própria conhecia, dando vida a sua nova identidade: A Mulher-Maravilha.

Originalmente é uma super-heroína de origem greco-romana, alter ego da princesa Diana de Themyscira, também conhecida como Diana Prince, no Universo DC. A sua história de origem sofreu algumas alterações mas, apesar das diferentes origens e dos diferentes uniformes, é possível dizer que a essência da personagem permaneceu a mesma desde a sua criação.

O elenco conta com Connie Nielsen (Hipólita, mãe de Diana e rainha de Themyscira), Robin Wright (General Antiope, tia de Diana), David Thewlis (Ares), Saïd Taghmaoui (Sameer), Ewen Bremner (Charlie), Danny Huston (General Erich Ludendorff) e Elena Anaya (Doutora Veneno).