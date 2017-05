Eventos em Curitiba alertam sobre o problema do tabagismo

Uma série de eventos serão realizados hoje para alertar sobre os problemas relacionados ao tabagismo. O Complexo Hospital de Clínias (HC) da UFPR, por exemplo, fará exposições de “cigarros gigantes” e fará ações educativas incentivando as pessoas a vencerem o vício, enquanto a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) realizará o 2º Mutirão Nacional da Rede Ebserh, com expectativa de recorde de mais de 8 mil procedimentos nos 39 hospitais universitários federais filiados.

Já o CHC realizará aferições de pressão arterial, verificações de glicemia e orientações para se prevenir da gripe H1N1, hipertensão, diabetes e câncer de boca, postura corporal e farmacêutica, no Hospital de Clínicas.

A Sociedade Paranaense de Cardiologia, por sua vez, promove ação de conscientização sobre os malefícios do tabagismo, na Praça Santos Andrade, das 9 às 16 horas. Por fim, o Hospital São Vicente-Funef realizará uma palestra com o ardiologista Rubens Zenóbio Darwich, cujo tema é “Tabagismo e o Risco Cardiovascular”. A palestra será às 17 horas, no Centro de Eventos do Hospital São Vicente (Rua Vicente Machado, 401 – Centro) e a entrada é gratuita.