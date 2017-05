Atentados matam pelo menos 31 em Bagdá

Iraque — Um grande ataque do Estado Islâmico perto de uma popular sorveteria no centro de Bagdá e um carro-bomba na hora do rush da manhã em outra área do centro da capital deixaram pelo menos 31 mortos ontem no Iraque, segundo autoridades locais. As ações ocorrem no momento em que o Estado Islâmico perde espaço em confrontos com as forças iraquianas e dos Estados Unidos na disputa pelo controle de Mossul, segunda maior cidade do país. Os extremistas sunitas estão cada vez mais se voltando a ataques terroristas para responder ante suas perdas no campo de batalha. O ataque da noite ocorreu em uma sorveteria no bairro de Karrada, deixando 17 mortos e 32 feridos, segundo policiais. No segundo ataque, um carro cheio de explosivos foi detonado durante a hora do rush na área de Shawaka, o que deixou 14 mortos e 37 feridos. As fontes oficiais pediram anonimato, conforme as regulações vigentes no país. Em comunicados separados, o Estado Islâmico reivindicou a autoria dos dois ataques, dizendo que eles tinham como alvo os xiitas. As notas foram divulgadas em um site militante de extremistas.

Intimação

Estados Unidos — O advogado pessoal do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Michael Cohen, recebeu ontem intimação do Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes para testemunhar na investigação sobre o envolvimento da Rússia nas eleições presidenciais do ano passado. Cohen confirmou que foi convidado por comitês da Câmara e do Senado sobre o caso, mas disse que recusou os convites. Cohen é um ex-executivo das Organizações Trump e trabalhou na campanha presidencial do presidente no ano passado.

Ficção

França — O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse ontem que as alegações de que houve uma interferência russa nas eleições presidenciais dos Estados Unidos no ano passado são “ficção” inventada pelos democratas para explicar sua derrota. Em uma entrevista ao jornal francês Le Figaro, Putin reafirmou sua forte negação do envolvimento russo em e-mails hackeados da campanha democrata. A entrevista foi realizada durante a visita de Putin ao presidente francês, Emmanuel Macron, na segunda-feira, em Paris.

Investigação

Coréia do Sul — O novo presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, exigiu uma investigação por não ter sido informado sobre a chegada de vários lançadores adicionais para um sistema de defesa antimísseis dos Estados Unidos, a fim de lidar com as ameaças da Coreia do Norte. Antes de assumir em 10 de maio, Moon se comprometeu a revisar o envio do sistema THAAD, que enfureceu Pyongyang e Pequim. Os governos da Coreia do Norte e da China consideram o envio do poderoso sistema de radares uma ameaça à segurança regional.

Cólera

Iêmen — Mais de 55 mil casos de suspeita de cólera foram registrados no Iêmen nas últimas quatro semanas, o que representa um aumento sem precedentes de possíveis afetados pela doença no país, informou ontem o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). O diretor regional do órgão, Geert Cappelaere, afirmou que o tempo para conter o surto está acabando e que a maior parte das suspeitas envolve crianças. “Cada vez mais crianças morrem diariamente no país devido a causas que podem ser prevenidas, como a desnutrição e a cólera”, alertou.