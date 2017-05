De princesa a heroína com super poderes

O filme Mulher-Maravilha, interpretada por Gal Gadot, conta a história de Diana Prince. O longa se passa nos anos da Primeira Guerra Mundial e mostra como a heroína foi criada na Ilha Themyscira, que é habitada só por mulheres, até se tornar uma guerreira imortal e lutar para salvar o mundo. Não é à toa que a guerreira da DC é um dos símbolos do feminismo, da força e empoderamento da mulher nos HQs.

Nascida para ser a princesa das Amazonas (sua terra natal), sofre uma reviravolta quando o piloto Steve Trevor (Chris Pine) cai nas proximidades de seu lar em um acidente aéreo. Ao se encontrarem, Diana percebe que seu destino, na verdade, é diferente do esperado ao descobrir os conflitos e injustiças que ocorrem por todo o universo, especificamente, na Terra. Chegando ao planeta, Diana percebe que seus poderes e os problemas no mundo vão muito além do que ela própria conhecia, dando vida a sua nova identidade: A Mulher-Maravilha.

Originalmente é uma super-heroína de origem greco-romana, alter ego da princesa Diana de Themyscira, também conhecida como Diana Prince, no Universo DC. A sua história de origem sofreu algumas alterações mas, apesar das diferentes origens e dos diferentes uniformes, é possível dizer que a essência da personagem permaneceu a mesma desde a sua criação.

O elenco conta com Connie Nielsen (Hipólita, mãe de Diana e rainha de Themyscira), Robin Wright (General Antiope, tia de Diana), David Thewlis (Ares), Saïd Taghmaoui (Sameer), Ewen Bremner (Charlie), Danny Huston (General Erich Ludendorff) e Elena Anaya (Doutora Veneno).