Thammy aparece só de cueca em peça com a namorada

Thammy Miranda está no teatro, com o espetáculo "T.R.A.N.S ? Terapia de Relacionamento Amorosos Neuróticos Sexuais". Em cena, o filho de Gretchen aparece só de cueca e faz cenas sensuais com a atriz Andressa Ferreira, sua namorada na vida real. A peça retrata a história do casal Rafael e Jéssica, que vê sua crise no relacionamento se acentuar com a chegada do filósofo Gustavo (Carlos Verahnnay). Após ter ficado em cartaz em São Paulo, a peça estreia hoje no Rio de Janeiro.

Em 5ª temporada, protagonista de House of Cards poderia ser Temer

Um presidente acuado pela opinião pública e assombrado pela delação de aliados diz ao país em rede nacional (e com o dedo em riste) que não vai desistir. Massacrado nos programas políticos da TV e alvo de protestos de rua, o chefe do executivo assiste à oposição no Congresso pedir uma investigação que tem tudo para culminar em impeachment, mas ele se agarra ao cargo. Poderia ser Michel Temer, o presidente do Brasil. Mas é a quinta temporada de House of Cards, que chegou ontem à Netflix. O departamento de marketing do canal de streaming já vinha explorando os paralelos. Em um vídeo promocional postado nas redes sociais, o assessor Doug Stamper, homem de confiança de Frank Underwood, enviou uma mensagem especial e enigmática aos fãs brasileiros da série: "Povo brasileiro, isso não é uma competição. Vocês nunca sabem de onde as pessoas podem tirar inspirações. Fiquem atentos".

Bruno, da dupla com Marrone, faz show bêbado e se desculpa

O show da dupla sertaneja Bruno e Marrone no último sábado, 27, durante a Festa Nacional do Milho de Patos de Minas (Fenamilho) causou desconforto em alguns fãs, que acusaram Bruno de se apresentar bêbado e prejudicar o espetáculo. Em um vídeo que circulou pelas redes, Bruno aparece conversando com um músico em um canto do palco enquanto segura um copo. Em seguida, alguém se aproxima e coloca mais bebida. O cantor se dirige a Marrone, que está no canto oposto tocando sanfona e visivelmente desconfortável com a situação. "Gente vcs tinham visto isso? O Bruno muito bêbado! Enchendo o saco do Marrone... Feio hein?", escreveu um usuário do Twitter. O Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas, que organizou o evento, disse que vai enviar uma nota de insatisfação para a produção de Bruno e Marrone. A assessoria de imprensa de Bruno e Marrone disse que a dupla não vai se pronunciar sobre o caso. Contudo, ontem o cantor pediu desculpas publicamente em um vídeo no Instagram. "Eu estou tomando um remédio e, na verdade, e eu tomei dois remédios, um na hora que fui dormir, um depois do almoço. E o show foi mais cedo e não deu tempo do remédio sair do meu organismo. Tomei uns uísques cowboy. (...)Eu prometo voltar em Pato de Minas e fazer um super show, como a gente sempre fez. Desculpem, me perdoem. Quem me ama vai me perdoar".

Rodrigo Bocardi ironiza críticas de internautas no Twitter

Nos últimos dias, Rodrigo Bocardi resolveu dar mais atenção aos críticos de seu Twitter. O apresentador do Bom Dia São Paulo anda ironizando comentários que falam mal de sua atuação no jornal. "Rodrigo Bocardi, pelo amor do Brasil, volta para Nova Iorque, quem sabe o jornal fica melhor. Você é insuportável", tuitou. O apresentador então ironizou: "Agora!! Paga meu ticket, Isabel? Primeira classe, tá?". Outro usuário do Twitter disse: "Atendam pedidos e tirem o xarope do Rodrigo Bocardi da programação. Vocês estão destruindo a tradicional programação de SP com ele!", ao que o jornalista tuitou: "Xarope Apresentador. O melhor para você falar o que quiser sem tossir!".

Níver do dia

Clint Eastwood

Ator e cineasta

87 anos