Corinthians teme baixas ao exterior na janela e congela empréstimos

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A boa fase da equipe em 2017, campeã paulista e co-líder do Brasileirão ao lado da Chapecoense e do Cruzeiro, abriu os olhos do Corinthians contra possíveis baixas na janela de transferências do meio do ano. Embora adote postura firme no sentido de manter os destaques para o Campeonato Brasileiro, a direção do clube, por outro lado, adotou algumas medidas em relação a isso. Neste sentido, o treinador Fábio Carille avisou dirigentes que não quer abrir mão de nenhum membro do elenco nesse momento (Cristian e Mendoza não estão inclusos), mesmo que o grupo seja considerado inchado além do desejável. O empréstimo de alguns jogadores jovens, algo que seria aceito dentro de outro contexto, foi barrado pela comissão em acordo com a diretoria. A ideia é que a diretoria aguarde o fim da janela de transferência para não correr o risco de se desfazer de um reserva e ver o titular ser negociado na janela. Nomes como o lateral Mantuan, o volante Warian, o meia Rodrigo Figueiredo e o centroavante Carlinhos, que ainda não foram usados na atual temporada, seguirão como membros do elenco em razão do risco de baixas. Ao fim da janela de transferências para o exterior, em agosto, é possível que alguns sejam liberados até o fim do ano para ganhar minutos por outras equipes. A discussão ainda inclui o veterano Danilo, que completa 38 anos em junho. Em fase final de recuperação após cirurgia, o meia é considerado um elemento importante como suporte para o grupo em momentos especiais que possam ocorrer dentro do Campeonato Brasileiro. Por isso, a intenção de diretoria e comissão nesse momento é recolocar o meia campeão mundial em 2012 em suas melhores condições de jogo e deixá-lo como parte do elenco. Quem também não irá sair neste primeiro momento é Léo Príncipe. O lateral está lesionado, mas volta aos gramados em junho e segue no elenco mesmo que Cicinho, do Ludogorets-BUL, seja adquirido. Internamente, a direção do Corinthians ainda não desistiu da contratação do jogador, ainda que o presidente Roberto de Andrade tenha dito publicamente que o negócio estava distante.