PSG acerta a contratação de Aubameyang por R$ 255 milhões, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Paris Saint Germain acertou a contratação do atacante Pierre-Emerick Aubameyang. A informação é do jornal Mirror. Para contar com o atacante do Gabão, o time francês pagará 61 milhões de libras (R% 255 milhões) ao Borussia Dortmund. O jogador de 27 anos é aguardado em Paris para assinar um contrato de cinco temporadas. A perda do título francês apressou o PSG no mercado. Artilheiro da Bundesliga, com 31 gols, Aubameyang é visto como o atacante capaz de suprir a perda de Zlatan Ibrahimovic, que trocou o PSG pelo Manchester United. Ele era alvo do Manchester City e Real Madrid. Aubameyang deixará o Borussia em alta. Ele anotou gol de cavadinha na conquista do Borussia pela Copa da Alemanha, sábado, contra o Eintracht Frankfurt.