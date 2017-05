Taxa de desemprego no Brasil chega a 13,6%, segundo IBGE

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A taxa de desemprego no país atingiu 13,6% no trimestre encerrado em abril, informou o IBGE na manhã desta quarta-feira (31). De acordo com o instituto, 14 milhões de brasileiros estão desempregados. Foi a pior taxa de desemprego para o período desde o início da série histórica da pesquisa, em 2012. Representa uma alta de 1 ponto percentual com relação ao trimestre encerrado em janeiro, que foi de 12,6%. Na comparação anual do indicador, o aumento foi de 2,4 pontos percentuais. No trimestre encerrado em abril de 2016, a taxa estava em 11,2%. Isso significa que, em um ano, mais 2,6 milhões de pessoas passaram a procurar trabalho no país. Na comparação com o trimestre encerrado em janeiro, foram 1,1 milhão de pessoas a mais procurando emprego. Os dados constam da Pesquisa Nacional por Amostra de Domício Contínua (Pnad Contínua), a pesquisa oficial de emprego do instituto. O indicador é calculado por trimestre. Na divulgação desta quarta (31), refere-se ao período entre fevereiro e abril de 2017. O rendimento médio do trabalhador ficou estável, diz o IBGE, tanto na comparação com trimestre anterior quanto com o mesmo trimestre de 2016, em R$ 2.107.