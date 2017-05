Goleiro falha em estreia, abandona estádio no intervalo e deixa Figueirense

EMANUEL COLOMBARI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Durou apenas 45 minutos a passagem do goleiro Fábio pelo Figueirense. Aos 38 anos, o jogador fez sua estreia pelo clube catarinense nesta terça-feira (30), em jogo diante do Boa Esporte pela Série B do Campeonato Brasileiro; no entanto, o jogador foi substituído no intervalo e pediu para deixar a equipe. Os dois times se enfrentaram no Estádio Orlando Scarpelli pela quarta rodada da Série B. Aos 24 min do primeiro tempo, Douglas Assis bateu falta do meio de campo -a bola foi para a área, quicou e enganou Fábio, entrando direto no gol. Mais tarde, nos acréscimos do primeiro tempo, Fellipe Mateus ampliou em cobrança de pênalti e deu números finais ao jogo. No intervalo, Fábio deu lugar a Thiago Rodrigues no gol do Figueirense. Abalado, deixou o estádio de táxi no intervalo e nem mesmo ficou para o segundo tempo. Seu compromisso com o clube acabou inclusive rescindido. "O atleta me falou que está com problemas pessoais e que não tinha condições de continuar. Foi isso", explicou Carlito Arini, superintendente de esportes do Figueirense, em contato com o UOL Esporte. Em entrevista coletiva, Arini chamou para si a responsabilidade da contratação e saiu em defesa do jogador. "Falhas são naturais", disse o dirigente, citando um "problema psicológico, extracampo" de Fábio. "Nós não sabíamos, ele não comentou. Ele foi embora, acabei de falar com o jogador. Ele não faz mais parte do elenco. Conversei com ele, ele [me] pediu desculpa e pediu desculpas para todo mundo." Revelado pelo Jacareí (SP) em 2002, Fábio passou posteriormente por clubes como Inter de Limeira, Mogi Mirim, Marítimo (POR) e Guaratinguetá, clube no qual se destacou em 2008. Desde então, vestiu as camisas de Ponte Preta, Portuguesa, Goiás, Oeste, Criciúma, São Caetano, Botafogo (SP) e Ituano. Em 18 de maio, foi apresentado pelo Figueirense. Com a derrota em Florianópolis, o Figueirense soma seis pontos em quatro jogos, ocupando provisoriamente a sexta colocação da Série B. O Boa Esporte chegou a cinco pontos e é o nono colocado.