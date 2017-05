Cerca de mil motoristas do Uber e Cabify fazem protesto em Curitiba

Protesto de sábado (foto: Franklin de Freitas)

Motoristas dos aplicativos Uber e Cabify fazem na tarde desta quarta-feira (31) mais um manifestação pela regulamentação do serviço em Curitiba. Segundo organizadores, o protesto começou agora há pouoc na Rua Dario Lopes dos Santos, atrás do Estádio Dorival de Britto e seguirá até Prefeitura de Curitiba, no Centro Cívico, e depois para a Câmara Municipal, no Centro. Cerca de 1000 carros participam do protesto.

O trânsito deve ficar complicado em todos os pontos pelos quais os motoristas vão passar, principalmente no Centro Cívico e Centro.

No sábado, eles fizeram um protesto semelhante.