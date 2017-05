Donald Trump deve tirar EUA de acordo climático, diz imprensa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Donald Trump deve retirar em breve os Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o clima, conforme apuraram meios de comunicação nesta quarta-feira (31) com integrantes do governo. Entretanto, as autoridades citadas ponderam que o republicano ainda não tomou uma decisão definitiva. Trump anunciou no fim de semana que tomaria uma decisão definitiva sobre o assunto ao longo da semana. Formulado em 2015 e assinado por 197 países, o tratado é considerado a principal iniciativa global no combate às mudanças climáticas. Na cúpula do G7 (grupo que reúne as sete principais economias desenvolvidas) na semana passada na Sicília (Itália), o líder americano foi pressionado por líderes mundiais a manter os Estados Unidos no pacto climático. Durante a campanha eleitoral do ano passado, Trump classificou o aquecimento global de "farsa" e ameaçou retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. O governo de Barack Obama foi um dos principais fiadores do tratado. Para o republicano, o pacto climático ameaça a capacidade produtiva dos Estados Unidos ao estabelecer limites para a emissão de poluentes. Uma eventual saída dos Estados Unidos comprometeria as metas do acordo -o país se comprometeu a reduzir de 26% a 28% as emissões de gases do efeito estufa até 2025. Os Estados Unidos são o segundo maior emissor de gás carbônico do mundo, só atrás da China. Desde que chegou à Presidência, Trump tem sido criticado por relaxar controles ambientais e estimular a indústria do carvão. Sua proposta de Orçamento, que está sendo debatida no Congresso, corta recursos da Agência de Proteção Ambiental.