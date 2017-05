PRF apreende caminhonete com 20 mil carteiras de cigarro no interior do PR

(foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma caminhonete Chevrolet S10 carregada com cerca de 20 mil carteiras de cigarro na manhã desta quarta-feira (31) em Jandaia do Sul, na região norte do Paraná.

Seguido por uma equipe da PRF que fazia ronda pela BR-369, o motorista acabou por abandonar o veículo no acostamento e fugiu a pé, por uma área de plantação, às margens da rodovia. Ele ainda não foi localizado.

Avaliada em pelo menos R$ 100 mil, a carga foi contrabandeada do Paraguai. O veículo tinha ainda um equipamento de radiocomunicação ilegal.

O cigarro estava no compartimento de carga e sobre todos os bancos do veículo, à exceção do assento do motorista.

A PRF encaminhou a caminhonete e o cigarro para a Receita Federal em Maringá.