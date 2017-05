Atentado a bomba deixa ao menos 80 mortos em área diplomática de Cabul

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A explosão de um carro-bomba deixou ao menos 80 mortos e 350 feridos nesta quarta-feira (31), na região que concentra embaixadas internacionais em Cabul, capital do Afeganistão. Segundo um porta-voz do Ministério do Saúde, o número de vítimas divulgado é provisório e ainda pode subir. Existem mulheres e crianças entre as vítimas, que foram levadas a hospitais da cidade. Os prédios das embaixadas da França, Turquia, Alemanha e Paquistão foram alguns dos mais atingidos. A Alemanha e o Paquistão confirmam que funcionários estão entre os feridos. Um motorista afegão da rede britânica BBC morreu no ataque e quatro jornalistas ficaram feridos. O motorista trabalhava há mais de quatro anos para o serviço afegão da BBC, era casado e tinha filhos, segundo nota divulgada pela rede. O comunicado não informa a nacionalidade dos jornalistas feridos. Nenhum grupo terrorista assumiu o atentado até este momento. O Estado Islâmico e o Talibã foram autores dos últimos ataques no país. O atentado ocorreu numa região chamada Wazir Akbar Khan, que reúne embaixadas e está próxima ao palácio presidencial. Cerca de 50 carros foram destruídos ou danificados pela explosão. Vidros de lojas, restaurantes e outros prédios foram quebrados em um raio de um quilômetro do centro da explosão.