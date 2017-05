Djokovic vence Sousa e avança em Roland Garros, mas não perdoa raquete

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quarta-feira (31), Novak Djokovic não teve problemas para vencer João Sousa por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/4 e 6/3, e garantir sua classificação para a terceira rodada em Roland Garros. Mesmo com o triunfo tranquilo, o sérvio, segundo colocado no ranking mundial, mostrou irritação e atirou sua raquete contra o chão na terceira parcial. Djokovic não teve problemas para impor 6/1 e fechar o primeiro set com facilidade. No segundo, Sousa complicou um pouco mais o jogo e fez os dois primeiros aces da partida, mas mesmo assim o sérvio conseguiu uma quebra de vantagem e fechou a parcial com 6/4. O terceiro set começou equilibrado. A partir do quinto game, Djokovic começou a dar mais trabalho para Sousa, que perdeu a confiança e desperdiçou duas chances de matar o game em smashs. Mesmo assim, o português conseguiu confirmar seu serviço e abrir 3 a 2, frustrando o cabeça-de-chave. Sousa chegou a ter a chance de quebrar Djokovic e abrir 4 a 2, mas o sérvio se recuperou e empatou o game. O sérvio não perdoou, pontuando no serviço do português e confirmado seu saque em sequência para abrir 5 a 3. A vantagem foi suficiente para o favorito, que quebrou o adversário mais uma vez e venceu a parcial por 6/3. Na terceira rodada, Djokovic terá como adversário o argentino Diego Schwartzman, de 24 anos de idade, 41º colocado no ranking da ATP.