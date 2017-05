Dois delegados da Polícia Federal morrem baleados em SC

JEFERSON BERTOLINI FLORIANÓPOLIS, SC (FOLHAPRESS) - Dois delegados da Polícia Federal foram assassinados na madrugada desta quarta-feira (31) em Florianópolis. Adriano Antônio Soares, 47, e Elias Escobar, 60, foram baleados em uma casa noturna no bairro Estreito, na área continental da capital catarinense, por volta das 2h. Os dois policiais trabalhavam no Rio de Janeiro. Eles estavam na cidade para um curso, e no momento dos tiros estavam em horário de folga. O comerciante Nilton Cesar Souza Júnior, 36, que mora em Florianópolis, também foi atingido pelos disparos no local. Ele está internado em um hospital da cidade. De acordo com a Polícia Federal, houve um desentendimento entre os frequentadores da casa noturna, por motivos que estão sendo apurados. Ninguém foi preso. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Florianópolis, em parceria com a Polícia Federal. Em nota, a PF lamenta a morte de dois delegados. Eles atuavam em Angra dos Reis e Niterói e, segundo a corporação, estavam em Florianópolis participando de uma capacitação interna. "Neste momento de imensa tristeza, a Polícia Federal expressa suas condolências e solidariedade aos familiares e amigos enlutados".