Com risco alto de queda de barreiras, BR-116, entre PR e SC, é interditada

A Autopista Planalto Sul, concessionária que administra a BR-116/PR-SC, informa que devido à chuva intensa em Santa Catarina e principalmente na região de Monte Castelo nos últimos dias, os pluviômetros da Serra do Espigão, atingiram nesta quarta-feira (31), níveis de alerta vermelho. Portanto, a partir das 13h de hoje, será necessária a interdição total da rodovia devido à instabilidade do solo e risco de quedas de blocos. Sem previsão para liberação. O bloqueio sentido Sul será do Km 99 (Posto Pé da Serra), sentido Norte Km 111.

Equipes da concessionária estão no local para procedimentos de interdição e trabalham para a liberação segura da rodovia.

Orientamos os usuários para que evitem o local até a liberação da via.

Para mais informações, os usuários poderão entrar em contato pelo 0800 642 0116 ou pelo site www.autopistaplanaltosul.com.br.



ALTERNATIVA SENTIDO NORTE

Acessar a SC-350 (Leblon Régis) no km 133 (em Santa Cecília) e seguir até Porto União, desviando para a BR-280 até Canoinhas e acessar a SC-477 retornando no km 60 ou continuar na BR-280 até Mafra retornando no km 12.

ALTERNATIVA NORTE 1

Acessar Km 245 (em Lages) para seguir até a BR 101 via BR 282.

ALTERNATIVA SENTIDO SUL (2

Acessar a SC-477 no km 60 (em Papanduva) e seguir até Canoinhas, desviando para a BR-280 até Porto União e posteriormente para a SC-350 e retornando no km 133.

ALTERNATIVA SENTIDO SUL (1)

Acessar a BR-280 no km 12 (em Mafra) e seguir até Porto União, desviando para a SC-350 e retornando no km 133.