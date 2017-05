Quatro dicas para deixar sua casa mais aconchegante no inverno

(foto: Divulgação)

O inverno ainda não chegou, mas, nesse período de transição comum durante o outono, já é possível sentir a chegada das primeiras ondas de frio no Brasil e começar a tirar os casacos do armário – além de nos preocuparmos com o frio que nos espera na próxima estação que começa, oficialmente, dia 20 de junho.

Ainda não é possível saber se, neste ano, as baixas temperaturas serão tão rigorosas quanto no ano passado. No entanto, alguns cuidados para deixar o lar ainda mais acolhedor e adequado ao tempo gélido já começam a surgir, a fim de ficarmos bem-preparados para aproveitar os dias frios com muito mais comodidade.

Por isso, pensando em ajudar você a não deixar o frio entrar em sua casa, separamos algumas medidas para deixar seu espaço muito mais quentinho e aconchegante no inverno. Confira!

1. Cores e revestimentos

A coloração e os revestimentos utilizados na composição dos cômodos também contribuem para deixar a casa ainda mais quentinha no inverno. Os pisos vinílicos, por exemplo, possuem o isolamento térmico perfeito para os dias frios. Quanto às paredes, você pode deixá-las com cores que dão uma sensação de acolhimento, como vermelho, amarelo ou laranja.

Um modo prático e barato para renovar a cor das paredes do seu lar a tempo para o inverno é por meio da utilização do papel de parede, que é um revestimento de fácil aplicação e que pode ser encontrado em diferentes tonalidades e estampas.







2. Aposte em alguns itens decorativos e confortáveis

Existem medidas práticas que são ideais para quem pretende deixar a casa acolhedora e convidativa. Alguns objetos são extremamente úteis não somente como elementos de decoração dos ambientes, mas também como itens fundamentais para deixar o espaço mais quente e confortável.

Para a sala de estar e para o dormitório, você pode investir em tapetes, por exemplo, que, além de protegerem os pés no momento em que alguém se levanta da cama ou do sofá — evitando o contato direto da pele com o piso frio —, servem para integrar os objetos do cômodo (sofás, estantes, mesas, camas etc.) e para combinar com todos os tipos de pisos e revestimentos (exceto o carpete).



Crédito: Pinterest

Como escolher o tapete certo

Especialmente para o inverno, o ideal é escolher tapetes felpudos e fofinhos, já que esse tipo de modelo ajuda a aquecer o ambiente. Quanto à escolha da tonalidade, prefira um modelo em coloração neutra, caso o cômodo já possua muita informação de cor, ou colorido, para deixar os espaços neutros ainda mais atrativos.

3. Iluminação

Muitos fatores são importantes para deixar a casa ainda mais agradável durante a queda de temperatura. Por isso, um dos detalhes que merece uma atenção especial é a iluminação, pois as cores frias ou quentes das lâmpadas também contribuem para a sensação térmica dentro de um espaço. A dica, então, é optar por luz amarela nos cômodos.



Crédito: Pinterest

4. Roupas de cama

Lençóis de flanela, edredons, colchas, cobertores e mantas macias são essenciais para a passagem do inverno, além de almofadas e travesseiros fofos. No entanto, lave bem as roupas de cama antes de utilizá-las, pois, mesmo guardadas com cuidado e proteção, é muito comum o surgimento de alergias nesta época do ano.



Crédito: Pinterest