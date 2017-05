Nova fase da Carne Franca prende ex-funcionário de ministério em Goiás

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (31) nova fase da operação Carne Fraca, cujo alvo principal é um ex-superintendente regional do Ministério de Agricultura do Estado de Goiás. Batizada de "operação Antídoto", as investigações nessa nova fase flagraram interceptações telefônicas que indicam que o suspeito estava destruindo provas. Além de mandado de prisão preventiva, também foram expedidos três mandados de busca e apreensão, informou a PF em nota. "O ex-superintendente é réu por ter participado de esquema de corrupção entre grande empresa do ramo alimentício e o ex-chefe do Serviço de Inspeção em Produtos de Origem Animal de Goiás para impedir a interdição do funcionamento da mesma, em virtude de fiscalização lá ocorrida", diz PF. Os investigados responderão pela prática dos crimes obstrução de investigação criminal. A operação Carne Fraca revelou esquema de corrupção envolvendo empresários do ramo alimentício e fiscais do Ministério da Agricultura.