Flamengo entrega laudos, mas clássico contra Botafogo será em Volta Redonda

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Embora o prazo legal tenha se esgotado para levar o clássico contra o Botafogo, domingo (4), às 11h (de Brasília), ao estádio da Ilha do Governador, o Flamengo ainda tentou a última pressão na CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para inaugurar a arena diante do rival. Não deu resultado. O jogo está confirmado para Volta Redonda, já que -segundo a CBF- até às 21h da última terça-feira (30) não foram entregues fisicamente os laudos de segurança (Polícia Militar) e de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (Corpo de Bombeiros). O Flamengo enviou os documentos por e-mail. A entrega física aconteceu apenas na manhã desta quarta-feira (31). O clube divulgou nota na qual afirmou que o estádio está pronto para receber qualquer partida de futebol e aguarda a posição da entidade máxima do futebol nacional para saber quando poderá inaugurar o estádio da Ilha do Governador. "O Clube de Regatas do Flamengo informa que encaminhou para a CBF todos os laudos de segurança para a liberação do estádio da Ilha do Governador. Assim, informamos que o estádio encontra-se em plenas condições para abrigar qualquer partida, o que acontecerá a qualquer momento, a critério da Confederação Brasileira de Futebol".