Dupla de Marcelo Melo vence e avança em Roland Garros

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta quarta-feira (31), a dupla formada por Marcelo Melo e Lukasz Kubot venceu os franceses Julien Benneteau e Jeremy Chardy por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/3, em Roland Garros. Com isso, o brasileiro e o polonês chegaram à segunda rodada da competição. No primeiro set, após igualdade nos quatro primeiros games, Benneteau e Chardy quebraram Melo e Kubot e abriram 4 a 2. Os franceses voltaram a pontuar no saque dos adversários e fecharam a parcial com 6/3. Após o revés, Melo e Kubot iniciaram o segundo ser quebrando os anfitriões logo no primeiro game. A dupla do brasileiro ainda conseguiu mais um ponto no serviço dos oponentes e fechou com 6/2. Melo e Kubot repetiram a quebra no terceiro game do terceiro set, abrindo 2 a 1. A vantagem foi o bastante para a parceria, que venceu a parcial por 6/3, com mais um ponto no saque dos rivais, e fechou o jogo. Na segunda rodada, Melo e Kubot vão enfrentar o americano Ryan Anderson e o britânico Aljaz Bedene.