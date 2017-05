Homem é condenado a pagar R$ 13 mil por curtida no Facebook

(foto: Reprodução)

Pela primeira vez, o Tribunal em Zurique, na Suíça, condenou um homem por uma curtida em um comentário no Facebook. O acusado terá de pagar uma multa de 4 mil francos suíços (R$ 13,3 mil). As informações são do jornal britânico The Guardian.

O ativista dos direitos dos animais, Erwin Kessler, apresentou queixa contra mais de dez usuários que escreveram comentários ofensivos contra ele em um grupo de rede social. O tribunal pronunciou alguns vereditos de acusação não só aos autores dos comentários ofensivos, mas também para pessoa que curtiu a publicação.



O tribunal decidiu que as curtidas significam aprovação do comentário ofensivo e assim a pessoa "atribuiu à ofensa". Além disso, com a curtida, o comentário se tornou mais popular, já que os amigos do acusado foram notificados do "like" dado.

Erwin Kessler é famoso por suas afirmações equivocadas. Em 1998, ele foi preso por ter comparado o ritual judeu de matar animais a crimes de fascistas.