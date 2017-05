Brasileiro Tony Kanaan correrá nas 24 horas de Le Mans

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O piloto brasileiro Tony Kanaan recebeu convite de última hora da equipe Ganassi-Ford e correrá as 24 horas de Le Mans desta temporada -esta é a prova de longa duração mais importante do mundo. Ele será o substituto do francês Sébastien Bourdais, que se acidentou em treino da Indy em Indianápolis (EUA) e não se recuperará a tempo. Kanaan formará trio com Joey Hand e Dirk Mueller no time campeão do ano passado, no Ford GT #68 da classe GTE-Pro. O brasileiro já conhece a equipe, uma vez que disputou com ela, neste ano, as 24h de Daytona. "É uma honra ser chamado para completar a formação da equipe nas 24 Horas de Le Mans", disse o piloto, que compete na Indy. "É, obviamente, uma situação infeliz que nos levou a isso, devido aos ferimentos de Sébastien, mas vou fazer o meu melhor para substitui-lo e ajudar o time a ganhar essa incrível corrida novamente", prosseguiu. "Definitivamente, esta corrida é algo que estava nos meus planos há muito tempo", completou. Em vídeo postado nas redes sociais da Chip Ganassi Racing, Kanaan mandou recado a Bourdais: "Quero te desejar uma recuperação rápida. Obviamente, não é a circunstância que eu queria para minha primeira Le Mans", disse. Em outro trecho, acrescenta: "Tenho de substitui-lo lá, vocês ganharam o título no último ano. Eu nunca estive lá, mas espero te dar orgulho e estarei pensando em você o tempo todo. Espero lhe ver em breve". Kanaan, no entanto, terá desvantagem em relação a outros competidores: perderá o teste coletivo para a prova de Le Mans, agendado para 4 de junho, por compromissos na Fórmula Indy. A corrida de 24h acontecerá no dia 17 de junho. "Não é a situação ideal e estamos com o coração partido de ver que Sébastien não poderá defender a vitória do ano passado", comunicou o diretor-geral de competições da Ford, Dave Pericak. "Nós sabemos o quanto essa corrida representa para ele. Mas ele faz parte dessa importante família e estamos torcendo muito por uma rápida recuperação", continuou. Agora confirmado na disputa, Tony Kanaan fará companhia na prova a compatriotas como Rubens Barrichello, Nelsinho Piquet, Bruno Senna e Lucas Di Grassi.