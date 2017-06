Deslizamento de barreira no Recife deixa duas pessoas mortas

Duas pessoas morreram no fim da manhã desta quarta-feira, 31, no Recife após o deslizamento de uma barreira na Rua Leôncio Rodrigues, no bairro de Dois Unidos, zona norte da cidade. De acordo com a Defesa Civil, Miriam Pereira dos Santos, 37 anos, e Deivid Pereira dos Santos, 14 anos, foram soterrados pelos escombros de parte da casa onde moravam.

Primos, Miriam e Deivid foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros por volta das 10h30.

Eles foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, também na Zona Norte, mas , segundo a assessoria da unidade de saúde, já chegaram ao local sem vida. A Defesa Civil informou que monitora a área e que mantém equipes no local para descobrir a causa do incidente.