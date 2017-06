Diante do crescimento das plataformas, taxistas da Capital contra-atacam

Diante do crescimento das plataformas de transporte como o Uber e o Cabify, os taxistas acabaram sendo obrigados a se reinventar para conseguir competir com os preços mais baixos dos concorrentes — o valor cobrado pela plataforma norte-americana, por exemplo, é mais baixo do que aquele que os curitibanos pagavam há mais de 10 anos para andar de táxi.

Além de aplicativos como o 99Táxis terem criado taxas promocionais fixas que os taxistas podem optar por aderir, outras novidades surgiram recentemente, como a mega central de táxis que reuniu três centrais de radiotáxis da cidade, Sereia, Capital e Curitiba. O serviço oferece descontos em corridas que podem chegar a até 50%, contando ainda com cerca de mil carros cadastrados, ou seja, um terço da frota disponível na cidade.

Segundo as cooperativas, os descontos foram possíveis por conta da redução das taxas cobradas dos taxistas, além da redução em gastos com pessoal. Com a união, a expectativa é aumentar o número de corridas em até 30%. Quem quiser utilizar o serviço pode baixar o aplicativo para celular ou então entrar em contato com as centrais de táxis pelos telefones antigos.