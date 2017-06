Folha de S.Paulo errou em reportagem sobre áudio de Temer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Folha de S.Paulo -e a Folhapress- errou ao afirmar que o empresário Joesley Batista gravou conversa com o presidente Michel Temer em que relatou a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha na prisão e recebeu aval à operação. A afirmação foi publicada no final da tarde de quarta-feira, 17 de maio, primeiro creditada ao colunista Lauro Jardim, de "O Globo", e depois confirmada pela Folha de S.Paulo. Naquele momento, nenhum dos dois jornais tinha tido acesso às gravações. Elas só foram tornadas públicas no dia seguinte, 18 de maio. Nesse dia, a Folha de S.Paulo -e a Folhapress- publicou reportagem dizendo que o áudio, na verdade, é inconclusivo a respeito da compra do silêncio de Cunha. A tese do aval para a compra de silêncio é uma interpretação da Procuradoria-Geral da República, usada para pedir a abertura de inquérito contra Temer. O pedido foi atendido pelo ministro Edson Fachin, mas a defesa do presidente nega a versão do Ministério Público. A correção de erros é característica da Folha de S.Paulo, reforçada na última versão de seu Projeto Editorial, que diz: "Mesmo com as cautelas recomendadas e adotadas, um jornal comete erros e imprecisões; pode, em certas circunstâncias, prejudicar indevidamente a imagem pública de pessoas e organizações. É preciso reforçar o sistema interno de freios e contrapesos -a obrigação de publicar contestações fundamentadas, a atividade do ombudsman (profissional dedicado a representar direitos do leitor, das fontes e dos personagens do noticiário) e a veiculação metódica de retificações de equívocos constatados."