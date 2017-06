Fiat Argo chega com mais conforto

Novo Fiat Argo tem o interior do modelo Argo HGT 1.8 mais refinado: segurança com muita tecnologia a bordo (foto: Divulgação)

O Fiat Argo foi apresentado e chega com um desenho ousado e muita tecnologia, segurança e conforto. Com as opções de motores 1.0 três-cilindros e 1.3 e 1.8 quatro-cilindros, o hatch tem 3 versões Drive, Precision e HGT, com câmbios manual, automatizado e automático de seis velocidades.

O novo hatch tem em sua parte dianteira elementos muito marcantes que lembram o Mobi, como a grade e o desenho dos faróis, além da assinatura com LEDs idêntica à da picape Toro. Visto de lado, o Argo lembra o VW Gol, principalmente no formato da coluna C. E na traseira robusta, o desenho das lanternas e os vincos insinuantes revelam uma influência coreana, entregando certa semelhança com o Hyundai HB20.

A plataforma MP1 ainda vai gerar um sedã compacto a ser produzido na Argentina. Com 4,0m de comprimento, 2,52m de distância entre-eixos e 1,75m de largura, dimensões semelhantes às do Punto, o hatch chega alarcom bom espaço interno, inclusive no porta-malas, que tem capacidade de 300 litros.

A carroceria foi projetada para ser mais leve e proporcionar maior rigidez torcional, com o uso de aços de alta e ultra-resistência, além disso disponibiliza uma série de recursos eletrônicos, como freios ABS com distribuição de frenagem (EBD), controles de tração e estabilidade, auxílio de partida em rampa e direção elétrica com sensor que identifica o torque dado no volante e detecta a necessidade de frenagem.