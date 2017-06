Versão Drive vem com motor 1.0

(foto: Divulgação)

A versão de entrada do Argo é a Drive 1.0 com câmbio manual (R$ 46.800). O motor é o três-cilindros de 72cv e 10,4kgfm de torque com gasolina, e 77cv e 10,9kgfm com etanol. Essa versão vem equipada de série com ar-condicionado, rodas de aço de 14 polegadas, sistema Isofix para fixação de assentos infantis, direção elétrica progressiva, trava e vidros dianteiros elétricos, banco do motorista com regulagem de altura, start&stop e pré disposição para rádio. Já a versão Drive 1.3 manual (R$ 53.900) tem motor de 101cv (g)/109cv (e), com torques de 13,7kgfm (g)/14,2kgfm (e), acrescentando na lista de itens de série a central multimídia Uconnect com tela tátil de sete polegadas, volante com comandos de rádio e telefone e a segunda porta USB. A versão Drive 1.3 GSR (R$ 58.900) acrescenta o câmbio automatizado com aletas para trocas de marchas atrás do volante, controlador de velocidade, vidros elétricos traseiros, controles de tração (TC) e estabilidade (ESC), auxílio de partida em rampa (HH) e retrovisor elétrico com tilt down.