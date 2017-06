Precision manual sai por R$ 61.800

(foto: Divulgação)

A versão Precision manual (R$ 61.800), é a opção intermediária, tem motor 1.8 de 135cv (g)/139cv (e), com torques de 18,8kgfm (g)/19,3kgfm (e), que acrescenta à lista de equipamentos rodas de liga leve de 15 polegadas, assinatura de LED, faróis de neblina, alarme, volante com regulagem de profundidade, banco traseiro bipartido e retrovisores elétricos com tilt down. Tem ainda a versão Precision 1.8 com câmbio automático (R$ 67.800) de seis velocidades, com volante revestido em couro, aletas para trocas de marchas, controlador de velocidade e luzes ambientes.